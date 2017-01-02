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02 Ocak 2017 11:45

Kart güncelleme kuyruğu

Kart güncelleme kuyruğu

02 Ocak 2017 11:45

Yeni yılın ilk mesai gününde bazı kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Şehir içi ulaşımda kullanılan kartlarını güncellemek isteyen çoğunluğu emekli vatandaş Samulaş Başvuru Merkezi önünde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım kartlarının vizesi dolan vatandaşlar, güncelleme için Mecidiye Alt Geçidi altında bulunan Samkart Başvuru Merkezi’ne akın etti. Yeni yılın ilk mesaisinde vatandaşlar 5 TL karşılığında kartlarını güncellemek için uzun kuyruklar oluştururken, kuyruklarda özellikle 65 yaş üstü vatandaşların bulunması dikkat çekti.
Görevliler vatandaşların kartlarını güncellemek için yoğun mesai harcarken, vatandaşlar da bir süre kuyruk bekledikten sonra kartlarının vize işlemini yaptırdılar.



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