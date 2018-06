Kasaplar Ramazan’da umduğunu bulamadı

Ramazan ayında en çok tüketilen besin maddelerinden birisi olan kırmızı etin fiyatı el yakıyor. 40 liradan başlayan etin kilosu, çeşidine göre daha yüksek rakamlara çıkabiliyor. Marketlerde satılan ucuz etler ve kaçak kesilen etler yüzünden satış yapamadıklarını ifade eden Ömür Şen, açıklamalarda bulundu.

Kaçak kesimde denetimlerin sıklaştırılması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizen Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, “Ramazan’da et satışları çok düşük. Umduğumuz gibi gitmedi hiçbir şey. Kasaplarımızda kurban bayramı gibi kıyma çekiyoruz. Kasaplardan alınmadığını düşündüğümüz, marketlerden veya sokak aralarında kesilen etlerin kıymalarını çekiyoruz. Marketlerin ucuz ithal et satması da işlerimizi iyice bozdu. Sokak aralarında ve köy yerlerinde birçok mal kesiliyor. Biz bunu daha önce de dile getirdik ama bir katkısı olmadı. Her sene Ramazan ayında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şehir merkezinde mezbaha olmaması da bu durumlara etki ediyor. Et fiyatları da maliyetler dolayısıyla yüksek seviyede seyrediyor. Şu anda 40-42 TL arası kıyma, 43-45 TL civarında da kuşbaşı satılıyor. Yetkililerin kaçak kesimlerdeki denetimleri arttırmasını istiyoruz” dedi.