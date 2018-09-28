Katar'ın en büyük hipermarket zinciri işbirliği için Samsun'a geldi

Katar'ın en büyük hipermarket zinciri Al Meera Şirketi'nin yöneticileri, işbirliği için geldikleri Samsun'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile görüştü.

Katar'ın en büyük market zinciri ve aynı zamanda Samsun'un bir tavuk markasının iş ortağı olan Katarlı Al Meera'nın CEO'su Salah Ahmed Al-Hammadi ve Ticaret Müdürü Adil Alouani, bir dizi inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'la görüşen şirket yöneticileri işbirliği mesajı verdi.

Al-Hammadi: “Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz”

Tavuk firmasının iş ortaklarından Maya Global Dış Ticaret Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Abdul Nafi Yahya'nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Al Meera Holding CEO'su Ahmed Al-Hammadi, Katar'ın en büyük hipermarket zinciri olduklarını dile getirdi. Hem Katar'da hem de Katar dışındaki pazarlarda büyüme hedeflerinin bulunduğunu, Umman'da da mağazaları olduğunu aktaran Al-Hammadi, “Türkiye ile ticareti artırmamız ve iş birliğinin gelişmesi çok önemli. Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir fiyatla biz Katar'a getiriyoruz. Türk iş adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Durum ne olursa olsun Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz. Bu sebeple bu stratejik adımı atıyoruz” dedi.

Katar halkı Türk ürünlerinden çok memnun

Türkiye'de itibarlı ve güvenilir partnerlerle iş birliklerini geliştirdiklerinin altını çizen Al-Hammadi, “Gıda dışı perakende işimizin yüzde 5'ini oluşturuyor, bunu yüzde 15'e yükseltmek istiyoruz. Yani gıda dışı perakendede yüzde 10'luk bir büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım söz konusu olacak. Pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz. Son 18 ayda Türkiye'den ithalatımız giderek arttı. Katar halkı Türk ürünlerinden çok memnun. Türk markalarının marketlerdeki satış oranı yüzde 80 artış gösterdi. Katar halkının Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine teveccühü var. Türkiye, gelecekte bizim için güçlü bir stratejik ortak olacak” diye konuştu.

Murzioğlu'ndan destek sözü

Samsun'un ekonomik yapısı ve imkanları hakkında bilgi veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu toplantı fikir alışverişi yapma açısından ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok verimli geçti. Al Meera şirketinin sürekli yatırım yapan bir firma olduğunu biliyoruz. Katar içinde yıldan yıla hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu büyümede Samsunlu firmalarımızın da istifade edeceğini öngörüyoruz. Çünkü Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden biri. Samsun 5 organize sanayi bölgesi, 17 küçük sanayi sitesi ile ayrıca, bir sanayi kenti konumunda. Samsun camdan tekstile, metalden mobilyaya, bol ürün çeşidinin üretildiği bir şehir. Biz kendileri için doğru adresin Samsun olduğunu ve ilimizden ticaret yapma durumunda kendilerine gerekli desteği vereceğimizi söyledik. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini alacağız” diye konuştu.

Çakır: “İşbirliğimiz artarak devam edecek”

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Al Meera, Katar'da 52, Umman' da 4 şubeye sahip bir zincir. Meyve ve sebze, et, balık, taze gıda ve benzeri ürünlerin doğrudan satışını yapmaktalar. Türkiye ziyaretlerinde ilk önce Samsun' gelmeleri ve bizleri ziyaret etmeleri tarafımıza verdikleri önemi ve değeri gözler önüne serdi. Heyeti Samsunumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.