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26 Temmuz 2018 19:05

Katil zanlısı tutuklandı

Samsun’un sebze ve meyve halinde meydana gelen silahlı saldırıda kiracısını tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Katil zanlısı tutuklandı

26 Temmuz 2018 19:05


Olay, Samsun’un Bafra ilçesindeki sebze ve meyve halinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Özmen ilçede bulunan Ahmet Ulvi Şişik’e ait işyerini kiraladı. Ahmet Ulvi Şişik ile kiracısı olan Arif Özmen arasında 10 aydır dükkanın kira parasının ödenmemesi üzerine tartışma çıktı. Ahmet Ulvi Şişik tabancayla Arif Özmen’e ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan Ahmet Ulvi Şişek bugün Bafra Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi.




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