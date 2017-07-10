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10 Temmuz 2017 13:24

Katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı

Samsun’da düzenlenecek olan İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları’na katılımcı sayısı her geçen gün artıyor.

Katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı

10 Temmuz 2017 13:24

Son olarak Guatemala da, Samsun’daki organizasyona sporcu göndereceğini açıkladı. Böylece katılımcı ülke sayısı 97’ye yükseldi.


Samsun’da yapılacak Deaflympics 2017 için geri sayım sürüyor. 3 binin üzerinde sporcunun 21 farklı branşta yarışacağı oyunlar, tarihin en kalabalık Deaflympics organizasyonu olacak. Son olarak Guatemala’nın da sporcu göndereceğini açıklamasıyla, organizasyonun başlamasına sayılı günler kala katılımcı ülke sayısı 97’ye yükseldi.


Samsun 2017’de bir sporcu, bir de delegeyle temsil edilecek olan Guatemala, yalnızca yüzme dalında yer alacak. 18 yaşındayken Sofia 2013’te bayrağını ilk kez temsil eden genç yüzücü Sergio Pablo Aragon bu sefer Samsun’da Guatemala’nın başarısı için kulaç atacak.


Samsun Deaflympics 2017’de yüzme mücadeleleri 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.




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