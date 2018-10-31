Kavak Belediyesinden ‘Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanan, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Kavak Belediyesi de ilçede atık toplama alanları oluşturmaya başladı.

Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya amacıyla; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca uygulanan, ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında bizde Kavak'tan yaptığımız çalışma ile destek sağlıyoruz. Bu amaçla belediye binamız başka olmak üzere ilçe de belli noktalarda atık toplama alanları oluşturuyoruz” dedi.

Hem ülke ekonomisine destek sağlamak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin önemine değinen Ayyıldız, “Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, hammadde ihtiyacının sürekli artış gösterdiği bir dünyada tasarruf, geri dönüşüm ekonomik bir tercih değil, sorumluluktur. İşte bu nedenle 'sıfır atık' prensibini bir yaşam kültürüne dönüştürmek için bizde ilçemizde belediyemiz öncülüğünde kapsamlı bir çalışma başlattık. Ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için bu kampanyanın başarıya ulaşması amacıyla tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Açıklamasında yaklaşık 1 ton kağıdın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesinin önlendiğini belirten Reşat Ayyıldız, özel sektör kuruluşlarını ve vatandaşları ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında duyarlı olmaya davet etti.