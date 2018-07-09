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09 Temmuz 2018 15:49

Kavak ışıl ışıl oldu

Kavak genelinde yaşanan büyük gelişim ve değişim ilçenin yapısını da etkilemeye başladı.

Kavak ışıl ışıl oldu

09 Temmuz 2018 15:49


Belediyenin ilçeye ayrı bir görsellik kazandırdığı cadde ve sokaklar da yaptığı ışıklandırma çalışmaları vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.


Kavak’ı modern bir kent haline getirme sözü ile göreve geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede yaptıkları her çalışma ve hizmetin vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu söyledi. Kavak’ta sosyal tesisler başta olmak üzere birçok caddenin LED ışıklar ile aydınlatıldığını ve bundan sonra da çalışmaların tüm ilçe genelinde süreceğini söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, “Kavak’ı modern bir ilçe haline dönüştürmek adına ne yapılması gerekiyorsa biz onu yapacağız” dedi.



Yol sorunu kalmadı


İlçe merkezinde artık yol sorunu kalmadığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçe merkezinde yol sorunu artık kalmadı. Kırsal mahalleleri de Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapıyoruz. Tüm bu hizmetlerin bir anda olması elbette ki imkânsız çünkü Kavak’ın 84 kırsal mahallesi bulunuyor. Bunların yol ağıda çok fazla olduğu için belirli plan ve program çerçevesince yapıyoruz. Şunun garantisini şimdiden vereyim Kavak’ın kırsal mahallelerinin hiçbirinde yol sorunu kalmayacak” diye konuştu.



Kavak ışıl ışıl olacak


Sarıcaoğlu, “Kavak’ın daha güzel ve estetik bir görünüme sahip olması için ilçe genelinde ışıklandırma çalışmaları yapıyoruz. İlçedeki aydınlatma direklerine LED ışıklar ayrıca refüj ortalarında bulunan ağaçların altına aydınlatmalar takarak ilçemizin hoş bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni ile karşılanan bu uygulamamızı her cadde ve sokağa uygulayacağız” şeklinde konuştu.




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