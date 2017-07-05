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05 Temmuz 2017 16:15

Kavak olimpiyatlara hazırlanıyor

Samsun’un Kavak ilçesinde, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Kavak olimpiyatlara hazırlanıyor

05 Temmuz 2017 16:15


Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan 23. yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları güreş müsabakalarının Kavak’ta yapılacağını müjdeleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Dünyanın en büyük spor organizasyonu Karadeniz’in incisi Samsun’da yapılacak bu bize büyük mutluluk verdi ayrıca güreş müsabakalarının da Kavak ilçemizde yapılacak olması bizi ayrıca mutlu etti. Bu konuda en büyük desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’a şahsım ve tüm Kavaklılar adına teşekkür ediyorum. İlçemizi tüm dünyanın izleyecek olması bizi heyecanlandırıyor. İlçemizin her geçen gün üstüne bir tık koyarak yapmış olduğu çalışmaları tüm Dünya ile paylaşmamız bizleri daha da umutlandırıyor. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu’nun doğup büyüdüğü Kavak ’ada ancak bu yakışırdı" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kavak’a yapılan kapalı spor salonunda güreş müsabakalarının yapılacağını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu birim amirleri ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.



“Olimpiyatlara eksiksiz hazır olacağız”


Sarıcaoğlu, "Olimpiyatlara sayılı günler kala ilçemiz genelinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. İlçemiz için çok büyük bir şans bu, bu şansı çok iyi değerlendirmeliyiz. Kapalı spor salonumuzu birim amirlerimiz ile birlikte ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulunduk. Farklı ülkelerden gelecek misafirlerimize Kavak’ı ve kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.




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