Kavak’a 250 öğrenci kapasiteli yurt yapılacak

Nüfusu ve öğrenci sayısı her geçen artan Kavak’ta Mehmet Paşa Mahallesi’nde yeni bir öğrenci yurdu daha yapılacak. 250 öğrenci kapasiteli olacak yurt yapımına önünüzdeki günlerde başlanacak.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçelerinin her alanda hızlı bir kalkınma süreci yaşadığını söyledi. Sarıcaoğlu, “Tarım ve sanayi gibi alanlarda adından söz ettiren ilçemiz eğitim alanında da önemli mesafeler alıyor” dedi.

Yüklenici firma yöneticilerinin yaptıkları ziyarette konuşan Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemiz diğer pek çok sektörde olduğu gibi eğitim alanında da büyük mesafeler alıyor. İlçemizde öğrenim gören üniversite öğrenci sayımız da sürekli artıyor. Şimdi bu yavrularımız için yeni bir öğrenci yurdu yapılıyor. Bu yurdumuzun da yapılması ile önemli bir sorunumuz daha ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Öğrenci yurdu yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak. Yurt, 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 16 bin metrekare alan üzerine kurulacak.