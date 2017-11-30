Kavak’a “S tipi cezaevi” yapılıyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret eden firma yetkilileri Kavak ilçesine yapılacak olan 2 bin kişilik cezaevi hakkında bilgi verdiler. Gelişmiş büyük bir cezaevinin Kavak’ı bir Kavak daha yapacağını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemize yapılacak cezaevi çok büyük ve gelişmiş bir cezaevi olacak. İlçemizi çok iyi noktalara getirecek ve ilçemizde ki hareketliliği tetikleyecek. Çünkü bu tarz büyük projeler birbirini tetikliyor. Cezaevinin ilçemize yapılacağını duyan bir yatırımcımız ilçemize yine lüks bir otel yaptı. Bu tür büyük projelerin her zaman bulundukları yere faydası olmuştur” dedi.

“2 yıl içerisinde çalışmalar bitecek”

Cezaevinin yapım ihalesini alan firma yetkilisi Başkan Sarıcaoğlu’na cezaevinin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Cezaevinin 1 yıl içerisinde kaba inşaatı bitecek. Projenin tamamı S tipi cezaevi olacak. Çocuk cezaevi, açık cezaevi ve müştemilattan oluşacak. 240 kişinin kalacağı lojmanlar yapılacak. 2 parselde 285 dönüm arazi üzerine yapılacak olan cezaevinin içerisinde topluma kazandırma çalışmaları adına atölyelerimiz olacak. Yine cezaevi içerisinde jandarma binası da olacak. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden başladık. Çok kısa süre içerisinde çalışmalarımızı sonlandırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Bölgenin en büyüğü olacak”

Başkan Sarıcaoğlu şunları söyledi: “Cezaevinin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e , Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a , eski Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a ve milletvekillerimize şahsım ve tüm Kavaklılar adına çok teşekkür ediyorum. Kavak’ı bir Kavak daha yapacak büyük bir proje bu. 4000 kişiye kadar kalınabilecek potansiyele sahip bir cezaevi yapılıyor. Bu büyük proje bittiği zaman Kavak ekonomisine hatta Samsun ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan cezaevi projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Gönül ister ki cezaevleri olmasın, hastaneler olmasın ama insanız sonuçta bunlara da ihtiyacımız var. Bizim bütün derdimiz ilçemizin büyümesi ve gelişmesi. Bu doğrultuda ilçemizin gelişmesi için ne tür argümanlara ihtiyaç varsa bunları Kavak’a getireceğiz.”