Kavaklılar 15 Temmuz’da tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Hükümet Konağı önünden yapılan yürüyüş ile başladı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı’nda noktalanan yürüyüş boyunca, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve terörü lanetleyen sloganlar eşliğinde ilerlerken ilçe halkı da korteji, evlerinden ve balkonlardan bayraklar sallayarak selamladı.

Programda bir konuşma yapan Kavak Kaymakamı Fahri Onay, "Bu toprakların üzerinde birçok şer odağının gözü bulunmakta. Bunun için kullandıkları maşalar PKK, YPG, PYD, KCK, DEAŞ ve son olarak FETÖ’dür. Bu örgütlerin ilk bakışta yöntemleri farklı olsa bile tek bir amaçları vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli birlik ve bütünlüğünü bozmaktır. Ama nasıl ki Atatürk düşmanı denize döktüyse Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bu millet demokrasisini ve egemenliğini terör örgütüne bırakmamış söke söke almıştır" dedi.

15 Temmuz 2016’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kanlı bir tarihi olay olduğunu söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise "Bugün asil Türk milletinin tankların altına yatarak kanıyla canıyla önlediği bu hain darbe girişiminin yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye’nin destan yazdığı bu tarihte aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında kenetlenerek Milli Mücadele döneminden bu yana millet kuvvetini ve gücünü tekrar gösterdiği bir gün olmuştur. O gün tüm dünya bir kez daha gördü ki, bu asil millet kanlarıyla suladığı vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmez. 15 Temmuz 2016 aynı zamanda bu milletin tüm dünyaya ders veren bir direniş hareketidir. İşte o hain gece de yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de insanlarımız Reis’inin sesine kulak vererek demokrasi nöbetine başlamış hainlere ve ülke düşmanlarına geçit vermemiştir" diye konuştu.

Programa mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.