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19 Eylül 2017 15:26

Kavak’ta 24 saat kesintisiz temizlik

Kavak Belediyesi başlattığı “24 saat temizlik” programıyla ilçenin tamamında temizlik çalışmaları yürütüyor.

Kavak’ta 24 saat kesintisiz temizlik

19 Eylül 2017 15:26


Halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara ağırlık veren Kavak Belediyesi, temizlik işleri personelini iki katına çıkartarak 24 saat temizlik programını hayata geçirdi. Her gece yerinde kontrol yapmak için sokak sokak inceleme yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin sağlığı oldu. Temizlik bizim için olmazsa olmazlarımız arasında” ifadelerini kullandı.



Yerinde tespit yapılıyor


Başkan Sarıcaoğlu, “Her gece özel arabama binip tek başıma sokakları geziyorum. Amacım birileri bizi görsün takdir etsin değil amacım çok daha güzel bir Kavak olsun. Aynı şekilde birim amirlerimiz de ilgili oldukları alanlarda incelemelerde bulunuyor. Biz hizmet için buradayız hizmet yapmaktan başkada bir düşüncemiz asla olmayacak” dedi.



Temizlik personeli sayısı çoğaltıldı


Sarıcaoğlu şöyle devam etti: “Köy iken mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerimizin de temizliğinden sorumlu olduğumuz için temizlik ekibimizi sayı olarak güçlendirdik. Ayrıca çalışma sistemini 24 saat esasına göre vardiyalı olarak ayarladık. Daha güzel ve daha yeşil bir Kavak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Gündüz sokaklarımızı temizleyen ekibimiz ayrı, gece yine sokaklarımızı temizleyen ekibimiz ayrı bu sayede ilçemizde 24 saat temizlik yapılıyor” ifadelerini kullandı.


Başkan Sarıcaoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “Güzel ilçemiz Kavak her geçen gün daha da büyümekte ve daha da güzelleşmekte. Hedefimiz Kavak’ta çok daha farklı projeleri hizmete açmak. İlçemizin büyümesi kalkınması ve gelişmesi nasıl ki projelere ve yeni yatırımlara bağlı ise de sürekli büyüyen ve gelişen Kavakımızda doğal güzelliklerin yanı sıra bizler için çevresel faktörler ve temizlikte en az projeler ve yatırımlar kadar önemli. Bu amaçla Kavakımız da temiz bir ilçe ve temiz sokaklar sunabilmek adına çevre temizlik müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından çalışmalar 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülmekte.”




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