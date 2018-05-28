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28 Mayıs 2018 14:20

Kavak’ta çocuklar doyasıya eğlendi

Samsun’un Kavak ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Kavak’ta çocuklar doyasıya eğlendi

28 Mayıs 2018 14:20


Her hafta sonu farklı bir mahallede düzenlenen Kavak Belediyesi Ramazan etkinlikleri bu hafta Atatürk Parkında düzenlendi. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, palyaço, animasyon gösterileri ve çocuklarla interaktif yarışmalar yine aynı gün teravih namazından sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve sema programları ile tüm Kavaklıların gönüllerine girmeyi başaran Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Ramazan ayı boyunca bu tür etkinliklerimiz olacak” dedi.



Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz


Sarıcaoğlu, “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterilerimiz ile vatandaşlarımızın gönüllerine dokunurken Hacivat-Karagöz gibi gölge oyunlarımız ile de çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan etkinliklerimize vatandaşlarımızın da talepleri her geçen gün artıyor buda bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.




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