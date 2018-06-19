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19 Haziran 2018 16:05

Kavak’ta festival coşkusu

Samsun’un Kavak ilçesinde düzenlenen “7.

Kavak’ta festival coşkusu

19 Haziran 2018 16:05

Geleneksel Aypınar Yayla Şenlikleri ve Karakucak Güreş Festivali” yoğun katılımla gerçekleşti.


Akbelen Mahallesi Yirmenoğlu mevkisinde geleneksel “7. Geleneksel Aypınar Yayla Şenlikleri ve Karakucak Güreş Festivali” düzenlendi. Binlerce vatandaşın bir araya gelip eğlendiği festivale MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber ve çok sayıda davetli katıldı.


Oldukça kalabalık ve coşkulu katılımın yaşandığı Aypınar Yaylası’ndaki şenlik saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından Kırkpınar başpehlivanlarının ve milli güreşçilerin de katıldığı karakucak güreşleri ile devam etti. Şenliğe davetli katılan milletvekilleri ve Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu’nun konuşmalarının ardından sanatçılar Samsunlu Fehmi ve Feride sahneye çıktı. Karakucak güreşlerinin finalinde 2018 yılı Aypınar Yayla Şenlikleri’nin güreş ağalığını Akbelen Mahallesi’nden Kamuran Keskinoğlu aldı. Başpehlivan ile güreş ağasının sahnede halkı selamlamalarının ardından şenliğe gelen vatandaşlar Samsunlu Fehmi ve Feride ile coşup doyasıya eğlendiler.


Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işlere imza atıldığını ve halende atılmaya devam edildiğinin altını çizen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu coşku bu heyecan oldukça sizlerle daha güzel işler yapacak büyük hizmetlerin altına imzamızı atacağız. Kalkınan ve gelişen bir Türkiye için, gelişen ve yükselen bir Kavak için yola devam. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde her zaman olduğu gibi Kavak’ın yine üstüne düşeni fazlasıyla yapacağından şüphem yok. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.



“Kavaklılar her zaman tek yürek oldu”


Binlerce kişinin bir araya gelip tek yürek olarak eğlendiklerinin altını çizen AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, “Hepinizin iyi bildiği gibi burada sadece güreş yapılmıyor. Bunun dışında eğlenceler var. Şuanda gördüğünüz bu güzel ve yemyeşil ormanın içinde her tarafta sıla-i rahim yapan, İstanbul’dan ve Bursa’dan gelen hemşehrilerimiz akrabalarıyla buluştular. Ramazan Bayramı’nın güzelliğini burada hep birlikte yaşıyorlar. Anılarını, hatıralarını, geleneklerini konuşuyorlar. Bundan daha güzel ne olabilir. Yine geleneksel sporumuz karakucak güreşinin en güzel örneklerini burada seyrediyorlar. Rabb’im ağzımızın tadını hiç bozmasın. Hep böyle bayram günlerinde bir arada olalım” dedi.




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