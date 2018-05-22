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22 Mayıs 2018 15:25

Kavak’ta lunapark sevinci

Samsun’un Kavak ilçesinin Yaşardoğu Mahallesi’nde hizmete açılan lunapark, ilçede özellikle çocuklarda büyük sevince neden oldu.

Kavak’ta lunapark sevinci

22 Mayıs 2018 15:25


Bir girişimci tarafından yaptırılan Kavak’ın ilk lunaparkı törenle hizmete girdi. Açılışa katılan çocuklara lunaparkın ilk jetonlarını Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu hediye etti.


Geçen gün açılışını Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun yaptığı lunapark Kavak’ta hizmet vermeye başladı. Tüm çocukların büyük bir heyecan içinde beklediği lunaparkın açılışında konuşan işletme sahibi Refik Saydam, “Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile ilçemize bugüne kadar olmayan bir hizmeti getirdik. Bundan sonra her gün açık olacak olan lunaparkımız çocuklarımızın başlıca oyun alanı olacak” dedi.



Başkandan çocuklara jest


Açılışını yaptığı lunaparkta konuşma yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Açılışını yaptığımız lunaparkımız ilçemizin sosyal yaşamına büyük katkı yapacak. Bugün açılışını yaptığımız lunaparkımızda tüm çocuklarımıza bir jeton benden hediye. Biz her zaman insan odaklı yapılan hizmetlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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