Kavak’ta Ramazan heyecanı

Özellikle çocukların palyaço ve illüzyon gösterilerine büyük ilgi göstermesi üzerine bu sene çok daha farklı noktalarda bu gösterilerin yapılacağını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz Ramazan etkinliklerimiz Belediyemiz Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ile bu yılda dolu dolu geçecek. Birçok farklı sokağımızda iftar sofralarımız olacak. İllüzyon gösterileri, palyaçolar, semazenler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ney ezgileri, çocuk oyun gurup alanları, Hacivat-Karagöz gibi birçok etkinliğimiz olacak. Geçmişimizi geleceğimize aktarmak kardeşliğin ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapmak için ilçemizde birçok farklı etkinliklerimiz olacak. Özellikle sokaklarda kuracağımız iftar sofralarımızla halkımızla birlikte iftar yaparak dolu dolu bir Ramazan geçireceğiz” dedi.

“Kudüs katliamını kınıyorum”

Geçtiğimiz gün Kudüs’te 60’a yakın Müslümanın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesi olayını da kınayan Başkan Sarıcaoğlu, “İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik yapmış oldukları hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu mübarek günlerde Müslüman kardeşlerimizin canlarına kıyan bu hain saldırıların elbet bir gün hesabı sorulacaktır. Türkiye olarak biz gerek maddi gerekse manevi desteğimizi her zaman tüm Müslüman kardeşlerimize vermeye devam edeceğiz. Müslüman kardeşlerimize yönelik kullanılan orantısız gücü insanlık olarak kabullenmemiz mümkün değil” diye konuştu.