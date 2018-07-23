Kavak’ta sosyal alan sayısı artıyor

İlçeye yeni lüks düğün salonlarının yanı sıra her mahalleye bir park projesi kapsamında ilçeye 10’un üzerinde kazandırdıklarını dile getiren Başkan Sarıcaoğlu, "Bu hizmetlerimiz ile artık benim vatandaşım da ailesi ile huzur içerisinde gezip, dinlenebileceği, piknik yapabileceği huzur dolu ortamlara kavuştu" dedi.

Göreve geldiklarinde Kavak’ta sosyal tesis sıkıntısı olduğunu söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, "Hatta ailemizi alıp huzurlu bir şekilde oturup kafamızı dinleyebileceğimiz bir yer yoktu. Ekibimiz ile acil bir eylem planı gerçekleştirdik ve ’Her Mahalleye Bir Park’ projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında her mahallemize birbirinden değerli parklar kazandırdık. Göreve geldiğimde ilçede bir düğün salonu olmaması nedeniyle kızımın düğününü açık alanda yapmak zorunda kaldım. Bir ilçe Belediye Başkanının belki de en zor anı bu olsa gerek. Kendi kızının düğününü ilçesinde düğün salonu bulunmadığı için açık alanda yapmak zorunda kalması. İnanın o an yaşadığım utancı, hüznü ve ezikliği kelimelerle anlatamam. Benim hemşehrim düğününü yapmak için ya ilçe dışına gidiyor ya da açık alanda yapıyordu. Konunun acilen çözülebilmesi için harabeye dönen ve yıkılmak üzere olan Belediyeye ait düğün salonunu tümüyle restore ettik ve lüks bir düğün salonumuz oldu. Tabi ki buda yeterli değildi çünkü tek bir düğün salonu yoğunluğa sebebiyet olacağı için hemşehrilerimiz yine mağdur olacaktı. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışmalarımız sonucu 19 Mayıs Mahallemize büyük ve lüks bir düğün salonu daha yaptık. Göreve geldiğimde düğün yapılacak yer yoktu. Şimdi 2 modern düğün salonumuz birden oldu" diye konuştu.

"Hemşerilerime sözüm var"

Sosyal alan konusuna önem verdiklerini belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Belediyelerin görevi elbette ki ulaşımı en iyi duruma getirmek ancak sadece ilçeye kilitli parke taşı döşeyerek insanların gözünü boyamak onları kandırmaktan ileri gitmezdi. Sosyal alanların yapımına başlayarak hem ilçe halkımızın vakit geçirebileceği ortamlar hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için oturabilecekler kafeteryalarımız oldu. Birbirinden değerli ve özel parklarımız ile vatandaşlarımız her akşam aileleri ile güvenli ve huzurlu bir şekilde gezip dolaşabiliyor. Şu zamana kadar 10 tane yeni sosyal tesis inşa ettik. Bu sayı yeterlimi elbette ki değil her zaman dediğimiz gibi durmak yok çalışmaya devam. Benim hemşehrilerime vermiş olduğum bir sözüm var. Kavak’ı çok iyi noktalara getireceğim" şeklinde konuştu.