Kavga ettiği dolmuş şoförü yerine başkasını vurdu

Olay, İlkadım ilçesi Yabancılar Pazarı girişinde bulunan dolmuş hatlarının dur-kalk yaptığı yerde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen kişinin, bir dolmuş şoförü ile kavga ettiği iddia edildi. İddiaya göre, olaydan kısa bir süre sonra yanında arkadaşıyla dolmuşların bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz şahıs, kavga ettiği adam yerine başka bir adama tabanca ile ateş açtı. Dolmuş şoförü Kadir Arslan açılan ateş sonucunda karnından yaralandı. Kurşunlardan biri Arslan’a isabet ederken, olay yerinde patlamamış bir mermi daha buldu. Durumu ağır olan Arslan, başka bir dolmuş şoförü tarafından Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Arslan’ı yaralayan şahıs ise yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille olay yerinden kaçtı.

Kadir Arsan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şahısları arama çalışmaları devam ediyor.