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05 Eylül 2018 17:29

Kavgada sopayla vurduğu kişinin kafasını kırdı

Samsun’da bir şahıs kavga ettiği kişinin kafasına sopa ile vurarak kafasında kırık ve kanamaya sebep oldu.

Kavgada sopayla vurduğu kişinin kafasını kırdı

05 Eylül 2018 17:29

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. ile E.K. arasında tartışma çıktı ve tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K. sopa ile O.S.’nin kafasına vurarak yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Kafasında kırık ve kanama olduğu tespit edilen O.S., tedavi altına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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