Kavgada tüfekle ateş açınca gözaltına alındı

Samsun’da kavga sırasında çıkan arbedede tüfekle ateş açtığı iddia edilen ve kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bacanağı E.I.’nın evine giden O.S.’nin (31) burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbede sırasında tüfekle ateş açtığı iddia edildi. Olay sırasında O.S. darp edilerek sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan O.S., tedavisinin ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

İfadesi alınan O.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.