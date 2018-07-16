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16 Temmuz 2018 13:50

Kavgada tüfekle ateş açınca gözaltına alındı

Samsun’da kavga sırasında tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kavgada tüfekle ateş açınca gözaltına alındı

16 Temmuz 2018 13:50


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (17) evinin önünde minibüsün içinde alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen M.C.’yi (36) uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya E.K.’nin babası İ.K.’de dahil oldu. Taraflar birbirlerini darp ederken, M.C., pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar E.K.’nin evinin mutfak camına isabet edip camı kırdı. Bunun üzerine E.K.’da M.C.’nin aracına taş atarak camını kırdı. Olay yerine gelen Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.C. Samsun Adliyesine sevk edildi.




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