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06 Eylül 2018 16:49

Kavgayı ayıran genci kazara bıçakla ağır yaralayana adli kontrol

Samsun’da kavgayı ayırmak isteyen genci kazara bıçakla ağır yaralayan şahıs ile kavga ettiği arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgayı ayıran genci kazara bıçakla ağır yaralayana adli kontrol

06 Eylül 2018 16:49


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun C. (31) ile Taner K. (23) kavga ettikleri sırada Taner Ş. (17) kavga sesi üzerine evden dışarı çıktı ve araya girerek kavgayı önlemek istedi. Bu sırada Dursun C. bıçakla Taner Ş.’yi kazara yaraladı. Sırtından yaralanan Taner Ş., 112 Acil ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Taner Ş., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Dursun C. ile kavga ettiği Taner K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs bıçakla yaralama ve darp suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Dursun C. ve Taner K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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