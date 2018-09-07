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07 Eylül 2018 17:54

Kavgayı ayıran polisi kazara bıçaklayan Iraklı tutuklandı

Samsun’da kavgada kendi vatandaşı bir kişiyi bıçaklayıp kavgayı ayırmak isteyen polis memurunu da kazara elinden bıçakla yaralayan Irak uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavgayı ayıran polisi kazara bıçaklayan Iraklı tutuklandı

07 Eylül 2018 17:54


Olay, İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Eshaq Albert Eshaq Eshaq (24) kavga ettiği Iraklı Ahmet Jasım Mohammed Mohammed’i (22) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Bu sırada kavgayı gören trafik polisi Engin Ö.(43) ayırmak için olaya müdahale ederken kazara elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eshaq Albert Eshaq Eshaq polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Eshaq Albert Eshaq Eshaq, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Eshaq Albert Eshaq Eshaq, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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