Kavgayı ayıran polisi kazara bıçaklayan Iraklı tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Eshaq Albert Eshaq Eshaq (24) kavga ettiği Iraklı Ahmet Jasım Mohammed Mohammed’i (22) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Bu sırada kavgayı gören trafik polisi Engin Ö.(43) ayırmak için olaya müdahale ederken kazara elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eshaq Albert Eshaq Eshaq polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Eshaq Albert Eshaq Eshaq, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Eshaq Albert Eshaq Eshaq, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.