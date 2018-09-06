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06 Eylül 2018 12:45

Kavgayı ayırmak isteyen genci, bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da 2 kişinin kavgasını ayırmak için araya giren genç, sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kavgayı ayırmak isteyen genci, bıçakla ağır yaraladı

06 Eylül 2018 12:45

Polis olayla ilgili kavga eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun C. (31) ile Taner K. (23) kavga ettikleri sırada Taner Ş. (17) kavga sesi üzerine evden dışarı çıktı ve araya girerek kavgayı önlemek istedi. Bu sırada Dursun C. bıçakla Taner Ş.’yi kazara yaraladı. Sırtından yaralanan Taner Ş., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Taner Ş., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Dursun C. ile kavga ettiği Taner K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs bıçakla yaralama ve darp suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.




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