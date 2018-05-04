Kayınbiraderini vuran enişte tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol D.(31) boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi olan Gökhan Ç.’ye (32) sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Eniştesinin açtığı ateş sonucu sol bacağının 4 yerinden vurulan Gökhan Ç., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erol D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erol D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.