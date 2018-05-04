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04 Mayıs 2018 12:03

Kayınbiraderini vuran enişte yakalandı

Samsun’da kayınbiraderini tabancayla yaraladığı iddia edilen enişte, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayınbiraderini vuran enişte yakalandı

04 Mayıs 2018 12:03


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol D.(31) boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi olan Gökhan Ç.’ye (32) sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Eniştesinin açtığı ateş sonucu sol bacağının 4 yerinden vurulan Gökhan Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Erol D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi.




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