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28 Aralık 2016 14:20

Kayıp kız bulundu, patronu gözaltına alındı

Kayıp kız bulundu, patronu gözaltına alındı

28 Aralık 2016 14:20

Samsun’da sabah “İşe gidiyorum” diyerek evden çıkan ve 8 gündür kayıp olan 16 yaşındaki kız, patronunun evinde bulundu. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen patron, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan, lise birinci sınıfta kalan ve devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen M.K.(16) adlı kız, 3 hafta önce inşaat malzemeleri sattığı iddia edilen bir yerde sekreter olarak çalışmaya başladı. 20 Aralık Salı günü sabahı “İşe gidiyorum” diyerek evden çıkan kız kayıplara karıştı. Ailesi polisten yardım istedi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri kayıp olan M.K.’yi patronu S.Ç.’nin (37) Kalkancı Mahalllesi’ndeki evinde buldu. Patron S.Ç., polis tarafından "küçük yaşta kızı alı koymak" suçundan gözaltına alındı. M.K., patronunun evinde kendi rızasıyla bir gün kaldığını belirterek, kendisine bir şey yapmadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.
S.Ç. ise yanında çalışan kızın kalabilmek için kendisinden izin istediğini ve bir gün evinde kaldığını ileri sürerek, zorla alıkoyma suçlamalarını kabul etmedi.
Polisteki işlemleri tamamlanan S.Ç., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren S.Ç., serbest bırakıldı.



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