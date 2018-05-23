Kayıp şahıs yazlık evinin bahçesindeki fosseptik çukurunda ölü bulundu

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin İncesu Yalımahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Zafer Çağdaş Adıgüzel, 19 Mayıs gecesi kayboldu ve ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak Zafer Çağdaş Adıgüzel’in en son görüldüğü kişi üzerinde çalışma yaptı. Karadeniz sahilindeki Ekrem E.’ye ait yazlık evde inceleme yapan Cinayet Bürosu ekipleri, evde tüfek, duvarda saçma izleri ile kan izleri fark edince evin bahçesinde arama çalışmayı yaptı. Yazlık evin arka bahçesindeki fosseptik çukurunun kapağını açan polis, çukurun içinde Zafer Çağdaş Adıgüzel’in yüz üstü yatar halde cesedini buldu. Öldürülerek fosseptik çukuruna atılan Adıgüzel’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Firarda olan Ekrem E.’nin yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.