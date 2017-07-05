Kayıt dışı istihdamın Türkiye’ye faturası 65 milyar TL

OKA tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığının desteği ile Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat Bölgesinde yürütülen sigortasız işçi çalıştırılmamasına yönelik proje kapsamında binlerce kişiye ulaşılıp, kayıtsız istihdamın önemi anlatıldı. 65 milyar TL’nin ülke ekonomisinde kalması için çalışma yürüten OKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin ile Proje Genel Koordinatörü Kübra Ceviz, projenin sonlanmasına yakın açıklamalarda bulundu.

OKA olarak bugüne kadar 11 AB projesini başarıyla tamamladıklarının altını çizen İbrahim Ethem Şahin, “Türkiye’de 26 tane kalkınma ajansı var. OKA da bunlardan bir tanesi. Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illerinde bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere, bölge için gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyetler yürüten bir kalkınma ajansıyız. Türkiye’deki kalkınma ajansları arasında ajansımızın en önemli farklarından bir tanesi de 2008’den 2017 yılına kadar olan 8-9 yıllık dönem içerisinde AB kaynaklı projelerde gösterdiği başarıdır. Bu çerçevede ajansımız 11 tane birbirinden farklı AB projesini başarıyla yürütmüş, uygulamış, bu çerçevede bölgemize 60 milyon euroya yakın dış kaynağın gelmesini sağlamıştır” dedi.

“Sosyal güvencesiz çalışmanın ülkemize verdiği zarar 65 milyar TL düzeyinde”

Kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisine verdiği zararlar hakkında bilgiler veren Şahin, “OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi, daha önce uyguladığımız projenin devamı mahiyetindedir. Bu projedeki en temel hareket noktamız, sigortasız işçi çalıştırmanın ülkemiz ekonomisine verdiği zarardı. Sosyal güvencesiz çalışmanın ülkemize verdiği zarar 65 milyar TL düzeyinde. Ülkemizin toplam ekonomisinin yüzde 34’ü düzeyinde kayıt dışılık söz konusu. Biz bu proje ile ülkemize bu denli büyük zararları olan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, farkındalığı artırmak, bilinçlenmeyi sağlamak ve sonuç odaklı faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir dizi faaliyet gerçekleştirdik. Proje faaliyetlerimiz büyük ölçüde tamamlandı. Bu projelerde bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Gelecek nesilleri sigortalı çalışma konusunda bilgilendirdik”

Proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Kübra Ceviz ise “Bu projenin en önemli hedef grubu öğrencilerdi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine çeşitli yollarla ulaşmayı hedefledik. Binlerce öğrenciye ulaştık. 2 bin ilkokul öğrencisine çizgi film izleterek sigortalı olmanın önemini anlattık. Onlardan çok iyi geri bildirimler aldık. Ailelerine sigortalı olmanın öneminden bahsettiler. Alo 170’i öğrendiler. Bu bizim için çok güzel bir geri dönüş oldu. Aynı hedef kitlesine bir de resim yarışması düzenledik. 267 resim yarışmaya katıldı. Öğrenciler resimlerinde kayıt dışı istihdamı çok güzel anlattılar. En azından gelecek nesiller sigortalı olma konusunda fikir sahibi oldular. İşletme sahiplerine devletimizin destek ve hibelerinden bahsettik. 147 işletme temsilcisiyle bu anlamda görüştük. 20 işletmeye işletme koçu desteği verdik. Onlar işletme koçlarımızla 400 saat bire bir görüşmeler yaptılar ve kapasitelerini güçlendirdiler. Bölgemizde bulunan 60 sendika temsilcisine çalışan hakları ve savunuculuk medya iletişim eğitimleri verdik. Proje kapsamında öğretmenler, imamlar ve muhtarlarla bire bir köylerde bilgilendirme yaptık. Bu faaliyetleri sosyal güvenlik uzmanlarıyla birlikte yaptık. Kayıtlı olmaları için neler yapmaları gerektiğini anlattık. Kayıt dışı çalışan herkese, ‘Kayıtlı olun, sigortalı olun, hayata kayıtsız kalmayın’ uyarısında bulunmak istiyorum” şeklinde konuştu.