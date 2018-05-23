Vali Osman Kaymak, Samsun TSO’ya iadeyi ziyarette bulundu. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette Vali Osman Kaymak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu tebrik ederek, başarı diledi. Vali Osman Kaymak yaptığı konuşmada, Ticaret ve Sanayi Odalarının kentlerin yaşamında önemli yer tutan sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.

Kaymak: “Hep birlikte hedefe ulaşacağız”

Samsun TSO’nun çalışmalarından da övgüyle bahseden Kaymak, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Samsun’un sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yapı olacak olan kurumlarımızın başında gelmektedir. Bir kez daha sizlerin şahsında seçilen meclis üyelerinize ve yönetim kurulunuza başarılar diliyorum. Valilik olarak geçmiş dönemden beri Samsun Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte yürütülen birçok çalışma oldu. Bu dönemde yine aynı şekilde odayla yürüteceğimiz çalışmalarımız olacaktır. İnşallah hep birlikte el ele vererek, ortak akılla şehrimizi hedefe ulaştıracağız” dedi.

Murzioğlu: “Birliktelik artarak devam edecek”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kent genelinde kurumlar arasında güzel bir birliktelik yakalandığını ifade ederek, “Şehrimize baktığımızda bunun yansımalarını görebiliyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde kentte yakaladığımız güzel birliktelik inşallah artarak devam edecek. Sizlerin de dediği gibi el ele vererek kentimiz ve ülkemiz için daha güzel çalışmalara, projelere imza atacağız” diye konuştu.