Kaymakam Çağlar, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi

Samsun Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda daire amirleri sivil toplum kuruluşları başkanlarına ve muhtarlara hitaben gündemdeki konular hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Çağlar, “Bu tür toplantılar bundan böyle kaymakamlık tarafından düzenli bir şekilde daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar olarak her ay, halk toplantıları ise ayda bir gerçekleştirilecek” dedi.

İlçedeki yapılması planlanan konular hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Hadi Uyar ise 2017-18 ve 2019 yıllarını kapsayan çalışmalar ve ihalesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Bütün mahallerin giriş ve çıkışlarına güvenlik amaçlı kamera sistemi kurulmasının önemine değinen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt’un konuşmasının ardından muhtarlar mahallelerini ilgilendiren konularda daire amirlerine sorular sorarak izlemeleri gereken kanuni yollar hakkında bilgiler aldılar.