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12 Mayıs 2018 12:17

Kaymakam Çağlar sorunları yerinde dinliyor

Samsun Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Çağlar sorunları yerinde dinliyor

12 Mayıs 2018 12:17


Sancar Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakam Çağlar, halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, yerinde gidermek olduğunu söyledi. Kaymakam Çağlar, "Kurum amirleriyle birlikte sık sık vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet ortamında sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözmeye çalışacağız. İlçemize bağlı kurum amirlerimiz, her zaman sizlerin yanında olacak ve sorunlarınızı çözmeye çalışacaktır. Sık sık bu tür ziyaretlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Mahalle Muhtarı Ünal Kurnaz, "Kaymakamımızın buraya kadar gelip mahallemizin sorunlarıyla ve mahalle halkıyla yakından ilgilenmesi ve sohbet etmesinden dolayı mutlu olduk. Kaymakamımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Vatandaşlar ise Kaymakam Çağlar ve daire amirlerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.




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