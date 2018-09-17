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Kaymakam Çağlar, Uşak'a uğurlandı

Samsun Alaçam Kaymakamlığından Uşak’ın Banaz Kaymakamlığına atanan Oğuz Alp çağlar için uğurlama töreni düzenlendi.

Samsun Alaçam Kaymakamlığından Uşak'ın Banaz Kaymakamlığına atanan Oğuz Alp çağlar için uğurlama töreni düzenlendi.


Hükumet Konağı önünde yapılan uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törende Çağlar, alkışlarla karşılandı. Kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla ve iş arkadaşlarıyla tek tek vedalaşan Çağlar, daha sonra kısa bir konuşma yaptı. Alaçam'da geçirdiği günleri meslek hayatı boyunca unutmayacağını ifade eden Çağlar, burada çok güzel anılar yaşadığını söyledi. Çağlar, "Alaçam benim meslek hayatımda çok önemli bir yerde. Burada görev yaptığım 5 yıl içerisinde çok güzel dostluklar kurduk ve bunların ömür boyu devam edeceğini düşünüyorum. Buradan ayrılırken sizleri hiç unutmayacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi


Konuşmasının ardından vatandaşlar, kaymakamlık çalışanları ve ilçedeki resmi kurumların amirlerince yeni görev yerine uğurlandı.

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