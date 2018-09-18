Kaymakam Çakıcı: “Tekkeköy'e birlikte uyum içerisinde hizmet edeceğimize inanıyorum"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Kaymakamlığı görevine yeni atanan Edip Çakıcı'yı makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Başkan Hasan Togar, ilçeye yeni atanan ve görevine başlayan Kaymakam Edip Çakıcı'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Tekkeköy önceki dönem kaymakamı Günay Öztürk ile çok uyumlu ve koordineli bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen Başkan Hasan Togar, "Tekkeköyümüze hep birlikte önemli hizmetlerde bulunduk. Bundan sonra da sizinle birlikte uyum içinde ilçemize hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. Tarih, turizm, kültür, sanayi ve doğal güzellikleriyle Karadeniz'in en hızlı büyüyen ve gelişen tarihin doğduğu kent Tekkeköy ilçemize tekrar hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar diyorum" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, "Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Gelmeden önce Tekkeköy hakkında bilgiler alıp, belediyenizin yapmış olduğu hizmetleri inceledim. İlçede çok güzel çalışmalar ve projeler hayata geçirmişsiniz. Kazandırdığınız kültürel tesislerin yanında sosyal belediyecilik hizmetleriniz de çok iyi ve isabetli çalışmaları yapmışsınız. Bundan sonra Tekkeköy'e birlikte uyum içerisinde hizmet edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.