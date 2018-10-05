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Kaymakam Zaman: "Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir"

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en yücesi olduğunu söyledi.


Alaçam ilçesinde bulunan Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen Kaymakam Zaman, "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanındadır. Kaymakamlığımızın kapısı her zaman açık olacaktır. Bir sıkıntınız olduğunda 24 saat cep telefonundan ulaşabilirsiniz. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız toprakların aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri ve medarı iftiharımızdır. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.


Gaziler ise Kaymakam Zaman'a göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

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