Kaymakam Zaman'dan başarılı polislere "Üstün Başarı Belgesi"

Samsun'un Alaçam ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere Kaymakam Zaman tarafından "Üstün Başarı Belgesi" verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Baş Polis Memuru Avni Kurt, polis memurları Hasan Tan, Murat Şakar ve Mücahit Kırbıyık görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Fikret Zaman tarafından "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polis memurları için Kaymakamlık binasında belge töreni düzenlendi. Kaymakam Zaman, "İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerimizin, çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden, kaymakamlık makamında Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Törende İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık da hazır bulundu.