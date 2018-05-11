Kayyum, Samsunspor’u bırakmaya hazırlanıyor

Süper Lig parolasıyla başladığı Spor Toto 1. Lig’den düşen Samsunspor, mali krizi aşmak için projelerine devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak da 3 milyon TL gelir beklediği piyango kampanyasına başladı. 53. Yıl Özel Çekilişi biletlerinden 100 bin adet bastıran kırmızı-beyazlılar, tanesini 30 liradan sattıkları biletlerden 3 milyon TL gelir elde etmeyi amaçlıyor. Kampanyayı duyurmak ve son gelişmeleri değerlendirmek için basın toplantısı gerçekleştiren Ahmet Güral Karayılmaz, kampanya ve kongre süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

“Samsunspor, bu seçimlerde kayyuma kalmayacak”

Samsunspor’un bu seçimlerin sonrasında kayyuma kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Ahmet Güral Karayılmaz, “Samsunspor’un daha iyi yerlere gelmesi için bir yönetim oluşmasını arzuladık. Bunun üzerine olağanüstü kongre kararı aldık. 23 Mayıs’ta ilk kongre, çoğunluk sağlanamazsa 2 Haziran’da çoğunluğa bakılmadan kongremiz olacak. Bunu hedeflerken güçlü bir Samsunspor hedefledik. Valimizin önderliğinde bu kararı aldık. Bu süreç içerisinde de sportif ve ekonomik yönden karşımıza gelen şeyleri göğüslemek için de var gücümüzle gitmeyecekmiş gibi çalışıyoruz. Bu seçimlerde kayyum süreci yaşanmayacak diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu sefer umudumuz çok. Eğer tekrar kayyum söz konusu olur, valimiz de tekrar görev verirse görevden kaçmayız. Samsunsupor bizim çocuğumuz” dedi.

“1 haftada 4-5 milyon TL kar ettik”

Yabancı futbolcularla sözleşme feshedilmesinin ardından büyük bir mali yükten kurtulduklarının altını çizen Karayılmaz, şunları söyledi:

“Paraya ihtiyacımız var. Tahtayı açmamız için 4 milyon TL gibi paralara ihtiyacımız var. Bu 4 milyon alacaklılarla anlaşılıp indirilirse 2 milyon TL civarına düşüyor. Yeter ki elinizde paranız olsun. Son 1 haftada sözleşme fesihleri için büyük çaba sarf ettik. Chibuike gibi bir adamdan hiç para vermeden kurtulduk neredeyse. Çok cüzi bir alacağı kaldı. Bu futbolcular kalsa ciddi rakamlar ödeyecektik. Son 1 haftada kulübümüz fesihlerle birlikte 4-5 milyon TL kar etti. Bunların hepsi ilerleyen dönemlerde önümüze Larbi, Zola, Adiloviç ve Bahia gibi gelebilirdi. Biz çok ciddi bir hamleyle bu işi çözdük. Bütün yabancıların toplam 6 milyon civarında alacağı vardı. Biz onu 1 milyon TL’den daha az bir rakama düşürdük. Bir anda kulübümüz ciddi bir yükün altından kalktı. Kulübe geldiğimizden beri kasamıza 1 milyon TL para girdi. Bunun büyük bir bölümü vergilere gitti. Geri kalanıyla futbolcuların iyi niyetiyle yok denecek paralarla buraya kadar geldik. Yönetime yeni gelecek kişi kendisine bir bütçe belirleyecek ve bu bütçeyi delmeyecek. Bütçenizi iyi planlarsanız 10 liralık işi 3 liraya yapabiliyorsunuz.”

2 arabanın verileceği 53. Yıl Özel Çekilişi’nin kazananları 30 Haziran’da Samsun Valilik Toplantı Salonu’nda noter huzurunda belirlenecek.