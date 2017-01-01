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01 Ocak 2017 14:12

Kaza sonrası kaldırıma çıkan otomobil emekli hafızın ölümüne sebep oldu

Kaza sonrası kaldırıma çıkan otomobil emekli hafızın ölümüne sebep oldu

01 Ocak 2017 14:12

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri savrularak kaldırımdaki yaşlı adama çarpıp ölümüne sebep oldu.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu yoldan çıkan araçlardan biri kaldırımdaki yaya Hüseyin Bedir’e (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan emekli hafız Hüseyin Bedir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Samsun’daki hastanenin acil servisine kaldırılan Hüseyin Bedir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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