Kaza yapınca aracına çarpan motosikletteki yaralılar akrabası çıktı

Kazada arkadan gelen motosiklette bulunan 2 yaralının otomobil sürücüsünün halasının çocukları çıktı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Dececik Mahallesi Samsun Ankara karayolu birinci kolimetresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Yıldız (25) idaresindeki 55 RB 228 otomobil, Ankara istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybedip Evren Alpak (33) yönetimindeki 61 BN 320 plakalı otomobile çarpıp daha sonra da aniden fren yapıp kaldırıma çıktı. Bu sırada karanlıkta arkadan gelen Devrim Şafak (21) idaresindeki 06 BDF 847 plakalı motosiklet de kaza yapınca aniden fren yapan Ercan Yıldız’ın otomobile çarptı. Kazada motosikletten bulunan Devrim Şafak ile ağabeyi Kadir Şafak (23) yolun kenarına savruldular. Yaralanan Şafak kardeşlerin kaza yapmalarına sebep olan otomobil sürücüsü Ercan Yıldız’ın hala çocukları oldukları ortaya çıktı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.