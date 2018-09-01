Kazada ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 14 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çorum yönünden Amasya’ya seyir halinde olan Hayri Özer (52) yönetimindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy Bademli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçmuş, kazada araç sürücüsü Hayri Özer ve kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde (48) ise ambulansla kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Şule Gökel, Esadullah Hamza Taşkıran (6), Fatma Taşkıran (27) ve Ayşenur Taşkıran yaralanmıştı.

Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Taşkıran yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.