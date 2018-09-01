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01 Eylül 2018 16:08

Kazada ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Amasya’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralanan genç kadın tedavi altına alındığı Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

01 Eylül 2018 16:08


Kaza, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 14 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çorum yönünden Amasya’ya seyir halinde olan Hayri Özer (52) yönetimindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy Bademli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçmuş, kazada araç sürücüsü Hayri Özer ve kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde (48) ise ambulansla kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Şule Gökel, Esadullah Hamza Taşkıran (6), Fatma Taşkıran (27) ve Ayşenur Taşkıran yaralanmıştı.


Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Taşkıran yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.




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