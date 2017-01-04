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04 Ocak 2017 15:33

Kazada ölen 2 Iraklı çocuğa gözyaşı

Kazada ölen 2 Iraklı çocuğa gözyaşı

04 Ocak 2017 15:33

Samsun’da üst geçidin bulunduğu yerde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Irak uyruklu 12 yaşındaki 2 çocuk gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde dün meydana gelen kazada, Mustafa D.(23) idaresindeki 55 ARP 12 plakalı minibüs, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmekte olan Iraklı Mohammed Kannah (12) ile arkadaşı Hashım Naıemı’ye (12) çarpmış, ağır yaralanan çocuklar kaldırıldıkları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatlarını kaybetmişti.
Kazada hayatını kaybeden çocukların cenazeleri sabah saatlerinde Zeytinlik Mahallesi Orhangazi Sokak’taki evlerinin önüne getirildi. Hashım Naıemı’nin cenazesi evine getirildiği sırada anne Can Naıemı fenalık geçirdi. Cenazeler, yapılan duanın ardından Zeytinlik Camisi’ne getirildi. Baba Ali Naıemı, tabutun başında Allah’a şükrettikten sonra, “Buraya Irak’tan geldik. Yaşadığımız yeri DEAŞ alınca, savaştan kaçtık. Kaza oldu ve oğlum öldü. Allah’a şükür olsun. Ne yapalım. Sürekli Allah’a şükredip hamdediyoruz. Bundan başka elimizden bir şey gelmez. Allah verdi, Allah aldı” dedi.
Hashım’ın ve Mohammed’in okuldan ve mahalleden arkadaşları ise 2 çocuğu da çok sevdiklerini, daha dün beden eğitimi dersinde futbol maçı oynadıklarını söylediler.
Çocukların akrabaları ise kazanın yoldan karşıya geçerken üst geçidin altında meydana geldiğini belirttiler.
Hashım’ın ve Mohammed’in arkadaşları cenaze namazı öncesinde camide abdest alarak arkadaşları için dua ettiler. 2 Türkmen çocuğu daha sonrasından öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Levent Kuruoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
2 Türkmen çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’na defnedildi.
Mohammed Kannah ve Hashım Naıemı, Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiydi.



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