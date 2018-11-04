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Kazada yaralanan çocuk ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

Samsun’da trafik kazasında yaralanan 13 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle bir başka hastaneye sevk edildi.

Samsun'da trafik kazasında yaralanan 13 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle bir başka hastaneye sevk edildi.


Kaza, Samsun Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolu karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı 13 yaşındaki Mertcan Türe yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Mertcan Türe'nin sağ bacak ve sağ kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Mertcan Türe ileri tetkik ve tedavisi için 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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