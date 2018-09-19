Kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hasan P. idaresindeki 06 BM 6429 otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Buse Erişci (23) ve Gülçin Tekkaya'ya(50) çarpmış, kazada her iki yaya da yaralanmıştı. Ağır yaralanan Buse Erişci tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.