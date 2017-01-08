Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 14:33

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

08 Ocak 2017 14:33

İstanbul’dan Ordu’ya eşya taşırken Samsun’da idaresindeki kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Acıklı mevkiinde 4 Aralık’ta meydana gelmişti. İstanbul’dan Ordu’ya ev eşyası taşıyan Davut Ekşi (48) idaresindeki 34 LU 2482 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada kamyon şoförü Davut Ekşi ile Şeref Cansever (28) ve Salih Arlak (30) yaralanmıştı. Ağır yaralanan Davut Ekşi, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. Ekşi’nin cenazesi otopsi işleminin ardından İstanbul’a gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç