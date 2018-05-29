Kazada yaralanınca hapis cezası ortaya çıkıp tutuklandı

Hakkında hapis cezası bulunduğu ortaya çıkın motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alınıp adli işlemleri yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ç. motosiklet ile seyir ederken otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan U.Ç., hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan U.Ç., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi.