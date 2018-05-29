Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 18:44

Kazada yaralanınca hapis cezası ortaya çıkıp tutuklandı

Samsun’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.

Kazada yaralanınca hapis cezası ortaya çıkıp tutuklandı

29 Mayıs 2018 18:44

Hakkında hapis cezası bulunduğu ortaya çıkın motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alınıp adli işlemleri yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ç. motosiklet ile seyir ederken otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan U.Ç., hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan U.Ç., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç