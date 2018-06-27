Kazalarda kopan uzuvlar FBM’de tedavi edilebilecek

Balıkesir ve Artvin Devlet Hastanelerinde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında yıllarca sayısız hastayı tedavi eden Opr. Dr. Fatih Söylemez, FBM ailesine katıldı. FBM’de göreve başlayarak hastalara hizmet verecek olan Opr. Dr. Fatih Söylemez ile bir basın toplantısı düzenleyen FBM Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesinden sonra bu alanda bölgeye hizmet verebilecek tek merkez olduklarını söyledi. Samsun ve çevre illerdeki hastalara hizmet sunacaklarını söyleyen Doç. Dr. Hayati Akbaş, bu konuda önemli bir sorumluluk yüklendiklerini belirtti. Bundan sonra uzuv kopma gibi büyük önem taşıyan bir alanda da hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akbaş, Opr. Dr. Fatih Söylemez’e başarılar diledi.

Replantasyon alanında önemli tedaviler yapan Opr. Dr. Fatih Söylemez, kopan uzuvların kısa bir sürede uygun şartlarda hastaneye ulaştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

"Alanında çok başarılı bir arkadaşımız"

FBM için anlamlı bir gün yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Estetik plastik cerrahi konusunda halkımızın geniş bilgisi var. Estetik plastik cerrahi denildiğinde genellikle işin estetik kısmı akıllara geliyor. Çünkü bunlar medyada yoğun bir şekilde konuşuluyor. Fakat plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi denildiğinde olayın çok daha farklı boyutlarının da olduğunun bilinmesinde fayda var. Çeşitli iş kazalarında kopan uzuvlar olabiliyor. Bu uzuvlar kısa bir süre içerisinde korunarak tekrar yerine monte edilmelidir. Örneğin; bir insanın geçirdiği kaza sonucu kopan eli tekrar yerine takılmadığı sürece elini ömür boyu kaybetmiş olacaktır. Kopan bir organın yerine monte edilmesi; vücut estetiği, bütünlüğü ve fonksiyonlarının korunması açısından son derece önemli bir durumdur. Bölgemizde bu tür işlemleri sadece OMÜ Tıp Fakültesinde yapılıyordu. Ama artık alternatif hastanelerin, kliniklerin, merkezlerin olması gerekiyor. Böylelikle hem üniversitenin iş yükü azalacak hem de insanlar sağlık hizmetlerine daha hızlı ve rahat bir şekilde yararlanabilecek. Biz buna talip olduk. Ben de estetik plastik cerrahi uzmanlık eğitimimi oradan aldım. Fatih hocamız da aynı şekilde. Ben işin farklı boyutlarında kendimi geliştirdim. Fatih hocamız da farklı alanda kendini geliştirdi. Fatih Söylemez hocamız FBM Estetik, Plastik Cerrahi Kliniğimizin kadrosuna katıldı. Hocamız son derece başarılı bir cerrah. Kendisine FBM ailesinde başarılar diliyorum. Bundan sonra Samsun ve bölge illerde bu tür uzuv kopma kazaları olduğunda kopan uzuvların tedavisi kliniğimizde Fatih Söylemez hocamız tarafından yapılacaktır. Çevre illerde replantasyon işini yapacak üniversitemiz dışında başka bir yer yok. Samsun ve bölgemiz için bu güzel bir kazançtır. Bölgemize böyle bir hizmet sunmak bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

"İlk adımı attık"

FBM’nin Türkiye’de ve dünyada tanınan bir merkez haline geldiğini belirten Akbaş, "İnşallah bu alanda da hedefimiz referans merkezlerinden biri olmak. İlk adımı attı. İnşallah güzel bir süreç olacak. Kopan uzuvların tekrar yerine takılması farklı cihazlar gerektiren bir durumdur. Bu noktada biz alt yapımızı hazırladık. Bilgi ve birikimi olan cerrahımız da hazır. Bu anlamda her türlü donanımımız mevcut" diye konuştu.

Kopan uzuvlar, nasıl saklanmalıdır!

Uzuv kopması anında insanların ne yapması gerektiğine dikkat çeken Dr. Söylemez, "Balıkesir ve Artvin’de bu konuda sayısız hastaya hizmet verdim. Güzel sonuçlar elde ettik. Amacımız bu başarıyı FBM’de daha yukarılara taşımak. 7 gün 24 saat hizmet esasına dayalı hizmetimiz olacak. Üniversitemizin de bu konuda iş yükünü hafifletmiş olacağız. Bir iş kazasından uzuvları kopan insanların ne yapmalı? Bu konuda Sağlık Bakanlığının 112 teşkilatı çok organize bir teşkilat. Böyle bir kaza ile karşılaşıldığında insanlar direk 112’yi aradıklarında Sağlık Bakanlığı hemen organize ediyor. Bu işi yapabilecek biz veya üniversite en yakın ekibe ulaşılıyor. Süreç bu şekilde işliyor. Kopan uzuvlar kaza anında imkanlar çerçevesinde temiz nemli bir beze sarılmalı. Buza temas ettirilmeden serin bir ortamda tutulmalıdır. Buza direk temas olduğu zaman donma ve organ yanığından organın kaybedilme durumu olabilir. Bu duruma dikkat edilmelidir. Kopan uzuvlar bu şekilde 2 saat içerisinde sağlık merkezine ulaştırılmalıdır. Parmak ucu vakalarında bu süre biraz daha uzayabilirken kas dokusu içeren uzuvlarda bu süre daha da kısalabilir. Mümkün olduğunca kısa sürede uzuvlar sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı. Uzuv koptuktan sonra 4 saat içerisinde kan dolaşımının başlatılması gerekiyor. 4 saat içerisinde kan dolaşımı başlatıldığı takdirde organ kayıplarının önlenme başarısı kat kat artıyor. Kaza sonrası yaralanmalar, şekil bozuklukları yamulma gibi el cerrahi konularında da tedavilerini yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.