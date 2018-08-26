KBB uzmanlarından ’Kene’ uyarısı

Dr. Yusuf Şentürk, önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan ve zehirli kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda uyarıcı açıklamalarda bulundu.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ismini aldığı Kırım ve Kongo’da görülen, ölümcül virüsten alıyor. Keneler tarafından taşınan ’nairovirüs’ isimli bir virüs hastalık etken oluyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Yusuf Şentürk, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte çimen ve ot bulunan alanlarda ve hayvan temaslarında bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Arazide çalışan veya piknik yapan kişilerin kene ısırmalarına karşı uyaran Opr. Dr. Şentürk, "Havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlayan hastalık, pikniği sıkça tercih edenlerin yeşil alanlarda zeminle direkt temas etmesinden kaynaklanmaktadır. Oturacakları yere en azından bir örtü sermeliler. Bu anlamda kenelerden insanlara geçen KKKA hastalığı, sadece çiftçilikle uğraşanlar için değil, pikniğe giden vatandaşlar için de tehlike oluşturmaktadır. Bu tür alanlar da açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması veya çizme giymeye özen gösterilmelidir. Daha sonrasında ise kulak arkası, ense, saç dipleri de dahil olmak üzere vücutta ve giysilerde kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan keneye çıplak elle kesinlikle dokunulmamalıdır. Kene eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılmalı, çıkartılamaması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Diğer taraftan vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden herhangi birinin görülmesi halinde en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir" dedi.