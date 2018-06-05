Keleş: “Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye’yi ileriye taşıyacağız”

Öğle saatlerinden itibaren seçim çalışmalarını aralıksız olarak Vezirköprü ilçesinde sürdüren Bekir Keleş, ilk olarak ilçede bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Daha sonra ilçeyi turlayan Keleş, esnaf ve vatandaşlar ile buluşarak, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti’nin iktidara geldiği tarihten bu yana Türkiye’de birçok değişiklikler yaşandığının altını çizen Keleş, “Küresel ve sosyal haklar konusundaki tüm yasakları biz kaldırdık ve tüm engelleri biz yıktık. Haklar ve hürriyetler alanında geçmişte sağladığımız kazanımları kararlılıkla koruyacağız. Zihniyet dönüşümü ve etkin bir uygulamayla, farklılıklarımızı çatışma konusu değil zenginlik olarak gören anlayışımızı hayatın her alanında hakim kılacağız. İnşallah siz değerli milletimiz sayesinde yolumuza emin adımlarla dimdik devam edeceğiz. Yeni dönemde de yeni yenilikler ile bu millete hizmet etmeyi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bunun için de sizlerin bize verecekleri destek oldukça önemli. Diğer seçimlerin yanı sıra bu seçim daha da önem arz etmekte. Sizlerin sayesinde ve Allah’ın izniyle bu seçimlerde de hedeflerimize ulaşacağız. Hep birlikte el ele Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’yi ileriye taşıyacağız ve hedeflerine ulaştıracağız. Artık Türkiye’nin hak ettiği seviyede olmasının vakti gelmiştir. Türkiye bugün güçlü bir devlettir. Söz konusu mazlumlar olduğunda gücünü ve cesaretini göstermekten çekinmeyen bir ülkedir. Biz mazlumlara umut zalimlere korku salan bir ülkeyiz. İnşallah bu seçimlerden sonra da Türkiye gücüne güç katarak tırmanışa geçecektir” dedi.

AK Parti Milletvekili Bekir Keleş Vezirköprü Devlet Hastanesini de ziyaret ederek, hastane çalışanlarını ve hastaları ziyaret etti.