Kendisi iyi, etkisi kötü

Dr. Ramazan Doğrul, vücuttaki hormonların üretilip salgılanmasından sorumlu hipofiz bezindeki rahatsızlıkların önemli sağlık sorunlarına yol açtığını, hipofiz adenomunun beyinde karşılaşılan tümörlerin başında geldiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Opr. Dr. Ramazan Doğrul, hipofiz tümörü ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dr. Ramazan Doğrul, “Hipofiz bezi, ön kafa tabanında, dar bir alana yerleşmiş ve salgıladığı hormonlarla önemli roller üstlenen bir salgı bezidir. Vücudun hormonal dengesini yöneten ‘orkestra şefi’ olarak da adlandırılır. Bu salgı bezinden köken alan ve ‘hipofiz adenomu’ olarak adlandırılan tümörlerin neredeyse tamamı iyi huylu olup, sık görülen beyin tümörlerindendir. Özellikle hormon salgılayan tümörler vücudun dengesini bozduğu gibi buna bağlı olarak ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Salgıladıkları hormon çeşidine göre değişmekle birlikte hipofiz tümörü, kadınlarda sebepsiz yere memeden süt gelme, adet düzensizliği, erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşememe, el ve ayaklarda büyüme ve kabalaşma, seste kalınlaşma, yüz kemiklerinde kabalaşma, ensede şişlik, karın bölgesinde yağlanma ve çatlaklar, yanaklarda kızarıklık, aşırı sinirlilik, baş ağrısı, görme alanında daralma gibi çeşitli bulgulara yol açmaktadır” diye konuştu.

Hipofiz tümörünün tedavisi

Hipofiz tümörünün tedavisi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ramazan Doğrul şunları söyledi:

“Hipofiz adenomu olan hastalar, bu alanda uzman bir Beyin Cerrahisi ve Endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Bu tür tümörlerin bir kısmında ilk seçenek ilaç tedavisi olmakla birlikte, çoğunun ilk veya ilaca yeterli yanıt alınamama durumunda tedavi seçeneği ameliyattır. Hormon salgılayıp salgılamadığına bakılmaksızın yapılan tetkiklerde görme sinirine bası yapan tümörlerde ilk ve en etkili tedavi seçeneği ameliyattır. Tesadüfen saptanan ve yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde hormon salgılamadığı anlaşılan ve herhangi bir sinir dokusuna bası yapmayan küçük tümörler, belli periyotlarla takip edilebilir.”

Hipofiz tümörünün ameliyatı

Hipofiz tümörünün ameliyatına değinen Dr. Ramazan Doğrul, “Hipofiz cerrahisi, belli bazı istisnalar dışında burun deliğinden kafa tabanına ulaşılarak uygulanan ‘transsfenoidal cerrahi’ denilen yöntemle yapılmaktadır. Günümüzde bu ameliyat cerrahi mikroskop veya endoskop ile yapılabilmektedir. Son yıllarda, uzun zamandır yaygın bir şekilde mikroskop ile yapılan ‘mikroskopik transsfenoidal cerrahinin’ yerini, teknik üstünlükleri nedeniyle tüm dünyada yüksek çözünürlüklü endoskoplarla yapılan ‘endoskopik transsfenoidal cerrahi’ almaya başlamıştır. Endoskopik yöntem cerrahi bölgeye hakimiyeti arttıran bir teknik olup daha yüksek kalitede cerrahi görüntü, daha yüksek oranda tümör çıkarımının sağlanması ve daha az oranlı komplikasyon riski nedeniyle tercih edilir hale gelmiştir. Ülkemizde az sayıda merkezde yapılabilen ‘endoskopik hipofiz cerrahisi’ hastanemizde bu alanda tecrübeli beyin cerrahisi ve kulak burun boğaz uzmanlarının ortak katılımı ile yapılmaktadır” şeklinde konuştu.