Kendisine bıçakla saldıran oğlunu öldürdü

Samsun'da bir baba kendisine bıçakla saldırdığı iddia edilen oğlunu tabancayla vurularak öldürdü.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Aşağı Yavucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ve annesini sürekli tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki Emre E. ile babası Yaşar E. (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre E.'nin babasına bıçakla saldırdığı iddia edildi. 3 çocuk babası işçi emeklisi Yaşar E., oğluna tabancayla ateş açtı. Emre E. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar E. olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ilgili soruşturma devam ediyor.